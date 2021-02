Issa Laye Diop surpris par la qualité de l’organisation du championnat de Basket qui se joue actuellement à huis clos au Sénégal. De passage au Stadium Marius Ndiaye hier dimanche dans le cadre de la deuxième journée, le président du 12e Gaïndé dit avoir constaté le respect strict du protocole sanitaire par la Fédération.

“Nous avons été contrôlé à l’entrée et nous avons même vu que les joueurs, les staffs des équipes et les dirigeants ont été tous contrôlés. Il ont eu à se laver les mains et chacun a porté son masque”, a-t-il laissé entendre dans cette vidéo exploitée par Senego.







“Et mieux encore”, ajoute-t-il, “à l’intérieur du stade, nous avons constaté que la distanciation a été bien respectée autant au niveau des gradins au niveau du parquet. Cela témoigne du degré de responsabilité de nos dirigeants et nous nous en félicitons. Je pense que c’est un bel exemple à méditer pour l’ensemble des Fédérations qui voudront faire des manifestations sportives”.