Le Racing Club Strasbourg Alsace n’était plus parvenus à gagner à au Stade Bollaert-Delelis depuis novembre 1996. Une série noire arrêtée par Habib Diallo, samedi et le Lion s’est offert ainsi un record.

On assiste à une belle montée en puissance du jeu de Mouhamadou Habib Diallo. Depuis son arrivée l’été dernier en provenance du FC Metz, l’international sénégalais apporte une immense satisfaction pour les supporters du Racing. En 13 matchs avec le Racing Club de Strasbourg, il a marqué 7 buts. Il est, aux côtés de Ludovic Ajorque, l’un des hommes forts de cette équipe du Racing.

Titulaire face à Lens samedi dernier, Habib Diallo s’est montré plus qu’important au sein de son équipe. Il inscrit le seul but de cette rencontre et permet à son club de remporter leur premier match à Bollaert depuis novembre 1996. Une longue série à laquelle il met fin. Depuis Mickaël Pagis (2004 – 2006), le RC Strasbourg n’a plus connu de joueur aussi prolifique dès ses débuts.

Habib Diallo est la recrue la plus chère de l’histoire du Racing Club de Strasbourg. 10 millions d’euros bien dépensés puisqu’il permet à son équipe de s’éloigner toujours un peu plus de la zone rouge. Le RCSA compte 6 points d’écart avec la 17ème place. Une petite bouffée d’air qu’il ne faut pas perdre.

Après la victoire face à Angers (2 – 0, 16 décembre), le défenseur Lionel Carole s’exprime sur la belle complicité que Diallo et Ajorque ont : « ‘C’est bien d’avoir un duo performant en attaque, comme il y a une belle complémentarité Simakan – Djiku derrière, qui apporte beaucoup de solidité ». Un joueur précieux qui fait du bien.

📈 #RCSLRCSA (0-1) I Habib #Diallo est le premier strasbourgeois à inscrire 7⃣ buts lors de ses 1⃣3⃣ premiers matches de @Ligue1UberEats avec le Racing depuis Mickaël #Pagis 🔥 pic.twitter.com/aPQEZjLP2j — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) January 11, 2021

wiwsport.com avec Actu Foot