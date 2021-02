L’ancien défenseur central de Dakar Sacré-Cœur, Mamadou “Momo” Mbaye a fait la UNE de certains journaux espagnols et anglais en 2020 pour une affaire qui a conduit Watford à dénoncer Cadiz auprès de la FIFA.

Après avoir surmonté des problèmes physiques et un sentiment d’injustice, Momo Mbaye a repris le sourire depuis quelques semaines. Malgré qu’un dossier de justice qui le concerne oppose actuellement son Club actuel, Cadiz (LaLiga) à Watford (Championship), le jeune défenseur a effectué ses débuts officiels avec la formation andalouse en Coupe du Roi le 7 Janvier dernier. Convoqué pour la première fois avec l’équipe première, Momo Mbaye avait disputé toute la rencontre victorieuse de Cadiz contre Pontevedra (0-0 ; 5-4 après tirs au but).

A 22 ans, le joueur a connu l’un des visages les plus tristes du football : celui de se sentir comme une marchandise. Maintenant, il peut se recentrer sur son activité professionnelle et il le fait avec l’espoir de répondre aux grandes attentes qu’il a suscitées dans sa période de formation en raison de ses grosses qualités au poste de défenseur central.

Le 3 Janvier 2021, le joueur passé par l’Inter Zaprešić en Croatie avait réalisé une bonne performance face à l’Atlético Sanluqueño en Segunda B (D3 espagnole) avec la filiale de Cadiz. Une performance qui lui avait permis d’être appelé avec l’équipe première en Coupe du Roi et guère, Momo n’avait déçu contre Pontevedra.

Alors que les dirigeants de Watford, qui l’avait signé le 4 février 2019, jugent sur le fait que le joueur est toujours sous contrat avec eux, son agent a catégoriquement nié cette hypothèse du Club anglais avec le média cadista ElDesmarque. « Un expert a fait une vérification sur la signature et il est conclu que celle-ci est fausse. Comment pouvez-vous signer un joueur et ne rien payer ? Ils (Watford) ne se sont jamais souciés de Momo à aucun moment, ils se fichaient de savoir s’il était mort ou vivant. Momo est resté un an au Sénégal sans Club », s’est justifié Pape Momar Mbaye mars dernier.

Tout comme son agent, Momo Mbaye estime que Watford est hors de ses droits. « La sanction qui m’a été infligée ainsi que celle de Cadiz sont absolument injustes et basées sur de faux documents fournis par Watford, qui ont malheureusement servi à tromper la FIFA (interdiction de recrutement pour Cadiz pendant 2 ans, ndrl) », apporte le joueur lors d’une conférence de presse avec Cadiz.

En attendant l’issue de cette procédure entre Cadiz et Watford auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), Momo Mbaye semble dorénavant concentrer sur son sport et veut jouer le maximum de matchs avec l’équipe réserve et continuer à attirer l’attention de l’entraineur de l’équipe première, Álvaro Cervera pour le remercier sur le terrain pour le grand soutien qu’il a reçu des dirigeants Andalous.

