L’attaquant sénégalais de dix-neuf ans, Abdallah Sima, est devenu le footballeur le plus enclin sur les pelouses tchèques et européennes ces dernières semaines et mois.

L’ancien joueur de la réserve du Slavia, Abdallah Sima, s’est attiré l’attention avec beaucoup de style et de personnalité, lorsque lors des huit premiers matches de championnat, il a marqué sept buts et une passe. Sima a également surpris en Ligue européenne, où il a marqué trois buts et une passe en six matches.

Abdallah Sima a été élu le meilleur joueur de Fortuna League pour le mois de décembre. Slavia y a joué quatre matches qu’il a tous remporté et Sima a joué presque la quasi totalité des minutes. Et il était très visible. Dans le derby contre Sparta, que Slavia a remporté 3:0, il a brillé avec deux buts et de la même manière il a également pesé contre Liberec (3:0).

Le joueur sénégalais a également été décisif contre les Bohémiens, que le Slavia a vaincus 2:1 et Sima a marqué un but et délivré une passe décisive. Il a uniquement été muet à Pilsen, où les siens ont gagné 1:0. Au total, en décembre, Sima, déjà convoité à l’étranger, a eu 4 titularisations pour 5 buts et 1 passe décisive.

