Lanterne rouge de Premier League, Sheffield United de Lys Mousset a mis fin à une série de matchs sans victoires en Premier League en s’imposant sur sa pelouse ce mardi face à Newcastle (1-0).

Après une première période sans but mais marquée par l’expulsion de Ryan Fraser avant la mi-temps côté visiteurs (45e), Newcastle s’est fait surprendre par un penalty de Billy Sharp suite à une main de Federico Fernandez (0-1, 73e) et Sheffield prend l’avantage et se dirige vers son premier succès de la saison. Dominés et longtemps résistés, les Blades n’ont pas craqué cette fois.

Les trois premiers points en Premier League mais toujours une dernière place au classement avec 5 unités pour les coéquipiers de Lys Mousset. L’attaquant numéro 11 est resté sur le banc.

3 points for the Blades! 🙌 — Sheffield United (@SheffieldUnited) January 12, 2021

