Ecarté de la sélection depuis la CAN 2019 en raison de son comportement , Mbaye Diagne a rouvert le débat d’un retour avec les Lions avec ses très grosses performances avec à Galatasaray. Mais pour Abatalib Fall, ses statistiques sont indépendants d’un comeback.

Mbaye Diagne a-t-il encore sa place dans l’équipe nationale du Sénégal ? C’est le sempiternel débat qui agite les férus du ballon rond sénégalais depuis le début de la saison actuelle. Si de nombreuses personnes sont farouchement opposées au retour du joueur de 29 ans, agacées par le personnage et son mauvaise conduite, d’autres louent les qualités exceptionnelles du footballeur. Aujourd’hui, compte tenu des très bonnes performances avec son club, le débat est plus que jamais réouvert.

Mais, pour Abatalib Fall, l’international sénégalais doit revoir les critères de sélection pour espérer que le contact d’Aliou Cissé réaffiche sur son téléphone. « C’est vrai que Mbaye Diagne est dans une forme insolente comme on le dit. Il est performant et chaque sélectionneur aimerait avoir ce type de joueur dans son effectif. Mais, il y a ce qu’on appelle des critères de sélection. il a fait quelque chose et même s’il est performant, il y a des choses qui doivent accompagner les critères de sélection. Si on ne les voit pas, ce sera difficile de le rappeler. Donc, Aliou Cissé sait pourquoi il a écarté Mbaye Diagne. Cela n’a rien à voir avec la performance », estime le technicien sénégalais lors d’une discussion sur WhatsApp, reprise par GFM.

En attendant de savoir si Diagne sera sur la liste des joueurs qui assisteront au coup de sifflet final des qualifications pour la CAN 2022, le joueur brille de mille feux depuis l’exercice 2020-2021. En Super Lig, Diagne claque des buts week-end après week-end et est actuellement classé à la quatrième place des meilleurs buteurs de l’élite turque avec 9 réalisations en 14 rencontres disputées.

wiwsport.com