Ce lundi soir en clôture de la vingtième journée de Jupiler Pro League, le Standard de Liège s’est imposé contre Waasland-Beveren (3-1). Le matricule 16 met ainsi fin à une longue série de quatre défaites de suite.

Première plus que réussie pour Mbaye Leye à la tête du Standard de Liège après cette victoire totale (3-1) contre Waasland-Beveren. « Un début de match compliqué, nous n’arrivions pas à mettre en place notre pressing. Waasland construit bien et l’ouverture du score a donné de la confiance et des temps forts. Les joueurs sont allés chercher Waasland-Beveren très haut et nous étions mieux en seconde période, puis ce deuxième but et le troisième ont aidé. Une victoire méritée dans l’ensemble », a confié le T1 des Rouches.

Le Sénégalais a ensuite évoqué ce qu’il avait le plus apprécié. « L’abnégation et les joueurs ont essayé de suivre l’idée mise en place. Ils ont mis le tempo et sont allés chercher le ballon. C’est encore loin d’être parfait car nous construisons quelque chose et n’en sommes qu’au début. Beaucoup de satisfaction, mais nous sommes encore très loin. Toutefois, nous sommes sur la bonne voie et c’est la victoire d’un collectif ce lundi soir. Demain, il faut déjà penser au Cercle de Bruges », a souligné l’ancien attaquant.

Mehdi Carcela portait le brassard de capitaine ce lundi soir. « Il a eu l’attitude qu’il fallait et a réalisé une bonne prestation. Toutefois, il y a eu l’aval de Samuel Bastien et d’Arnaud Bodart pour le brassard, c’était important d’avoir leur accord », a précisé Leye.

