Dans les colonnes du quotidien Stades, le président de Mbour Petite Cote a décrypté la qualification des clubs sénégalais, Teungueth Fc et Jaraaf. Mbaye Diouf Dia salue le travail fait par ses collègues et invite l’Etat a davantage appuyer les qualifiés.

L’appui de la fédération sénégalaise de football a été une force de plus pour les représentants. Il est d’ailleurs un argument pour décrypter cette qualification selon Mbaye Diouf Dia qui estime que l’aide financière est très importante pour les compétitions africaines.

« La qualification de Teungueth FC et Jaraaf est logique et cohérente. On a toujours dit qu’on a d’excellents joueurs dans nos différentes formations professionnelles. C’était la grosse bataille du cadre de concertation des présidents de clubs. Aujourd’hui, nous avons d’excellents joueurs, la preuve, c’est cette double qualification. La FSF a compris qu’en accompagnant de manière substantielle les clubs, complété par l’effort que font les présidents, les joueurs peuvent s’en sortir. Dans un passé récent, la subvention pour les clubs qualifiés aux compétitions africaines était de 2,5 millions FCFA, aujourd’hui, la subvention est passée à 40 millions de FCFA. Cela veut dire que l’appui a été substantiel et conséquent » déclare t’il dans une interview avec Stades.

« Deuxièmement et c’est le plus important, quand vous jouez la coupe du Sénégal, vous la gagnez, presque 40% des joueurs de votre équipe quittent votre club pour des transferts à l’étranger. Si ce n’était pas la pandémie, Jaraaf et Teungueth seraient éliminés au premier tour. Aujourd’hui, avec la pandémie, non seulement le Jaraaf et Teungueth ont maintenu tous leurs effectifs, mais ils se sont renforcés et c’est cela qui explique leur victoire contre Raja et San Pedro. Les clubs sénégalais, s’ils sont bien préparés et conservent leurs joueurs, sont capables de rivaliser avec n’importe quelle équipe de la sous-région. Ce n’est pas la faiblesse du championnat, bien au contraire » ajoute t’il.

La Jeanne d’Arc est le seul club sénégalais à atteindre le carré d’as de la ligue africaine des champions. Cette performance remonte à 2004. Ainsi l’ancien candidat à la FSF lance un appel à l’Etat du Sénégal pour soutenir davantage ces clubs. Ainsi ils pourront rivaliser avec les plus grands d’Afrique.

« L’Etat doit comprendre que les qualifiés de la Ligue des champions et de la Coupe CAF doivent être traités au même niveau que l’équipe nationale. Le championnat du Sénégal n’est pas faible et ils ont de bons joueurs. San pedro est une équipe avec un budget de 900 millions FCFA. Le Raja du Maroc, je n’en parle pas, ils ont un budget de milliards. A Sénégal, avec l’accompagnement de la fédération et des présidents de clubs, les joueurs ont tenu tête à ces gros calibres. »

