Gris Bordeaux enfonce le clou « le président n’aime pas la lutte parce qu’il ne nous considère pas et ne nous aide pas ». Et pourtant l’arène nationale d’un coup de 32 milliards a été érigée sous l’ère Macky. Et même, Gris Bordeaux pense que « la lutte n’a jamais été plus mal que depuis l’érection de cette arène »