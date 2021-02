Quelques jours après le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue Africaine de Champions, la Confédération Africaine de Football a annoncé le calendrier après avoir analysé les nécessités des Clubs par rapport à leur Championnat respectif.

Teungueth FC, logé dans le groupe D avec l’Espérance Sportive de Tunis, le Zamalek et le Mouloudia Club d’Alger, débutera par un voyage très loin de ses bases : en Tunisie. Pour sa première campagne continentale, le Club Rufisquois jouera la première journée sur le terrain de la favorite du groupe à savoir l’Espérance Sportive de Tunis. En attente d’une confirmation officielle sur l’horaire, la rencontre se jouera le 12 ou 13 février 2021.

La seconde journée pour les hommes du Président Babacar Ndiaye arrivera quelques jours plus tard, le 23 février. Ce sera l’occasion pour le peuple sénégalais de revoir un de leur club disputer un match de Ligue des Champions à domicile. Teungueth FC recevra ce jour le Zamalek du Caire.

Pour la troisième et quatrième journée, Youssouph Dabo et ses protégés vont croiser le fer directement avec le Mouloudia Club d’Alger, à domicile le 5 ou 6 mars et à l’extérieur le 16 mars 2021.

Lors de la cinquième journée, Teungueth FC accueillera l’Espérance Sportive de Tunis le vendredi 2 ou samedi 3 Avril. Et il clôturera la phase de groupes une semaine après son duel face à ES Tunis par un déplacement au Caire pour défier le Zamalek. Ce sera le vendredi 9 ou samedi 10 avril.

LE CALENDRIER DE TEUNGUETH FC

Première journée : Vendredi 12 ou samedi 13 février 2021

Espérance de Tunis – Teungueth FC

Deuxième journée : Mardi 23 février 2021

Teungueth FC – Zamalek

Troisième journée : Lundi 5 ou Mardi 6 Mars 2021

Teungueth FC – Mouloudia Club Alger

Quatrième journée : Mardi 16 Mars 2021

Mouloudia Club Alger – Teungueth FC

Cinquième journée : Vendredi 2 ou Samedi 3 Avril 2021

Teungueth FC – Espérance Sportive de Tunis

Sixième journée : Vendredi 9 ou Samedi 10 Avril 2021

Zamalek – Teungueth FC

wiwsport.com