Le défenseur central de 19 ans est prêté au FC ANNECY. L’information a été rendu officielle hier, Cheikh Cory Sene se dit ravi de terminer la saison avec son nouveau club et parle de ses ambitions.

« Je suis très content de rejoindre le FC Annecy. Je remercie les dirigeants qui m’ont tendu la main et m’ont proposé de terminer la saison avec eux » a déclaré l’ancien sociétaire de Diambars dans une interview publiée sur le site du club.

Transféré en France avec le RC Lens en été 2019, Cory Sene a évolué jusqu’ici avec le groupe B des Sang et Or. Avec 8 matchs et un but en National 2, il est transféré vers un autre club d’un niveau supérieur. Il explique. « Le directeur sportif Jean-Philippe Nallet était en contact avec mon agent. Il m’a appelé et m’a demandé si j’étais intéressé pour venir prendre du temps de jeu au FC Annecy. Mon objectif était de jouer car c’était bloqué pour moi au RC Lens cette saison. J’ai discuté avec mon agent et Franck Haisse, et on a trouvé un accord pour que je termine la saison avec le FC Annecy. » Le club se trouve à la 17e place du classement en National, soit l’avant-derniere place avec 3 victoires, 6 matchs nuls et 8 défaites.

Preté pour 6 mois, il dévoile ses objectifs. « Je veux relever le défi et aider le club à se maintenir pour remercier les dirigeants de m’avoir fait confiance. J’ai envie de continuer à progresser dans ce championnat de National que je vais découvrir. J’espère réaliser de bonnes prestations et franchir un pallier grâce au FC Annecy pour revenir plus fort au RC Lens l’année prochaine » .

Cory Sene a effectué sa premiére séance d’entrainement avec le groupe du FC Annecy hier. Il se dit déja prêt à intégrer le groupe rempli de qualités qu’il a rencontré. « Je me sens bien physiquement. Mon dernier match remonte au 10 Octobre avec l’équipe réserve du RC Lens, mais je continuais à m’entraîner avec le groupe pro. Je ne pense pas que j’aurai de problèmes de rythme ».

