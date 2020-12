Samedi après-midi (17 heures, Roazhon Park), le Stade Rennais FC accueillera le Racing Club de Lens à l’occasion de la 13ème journée de Ligue 1. Une rencontre que les Rouge-et-Noir, dans le dur ces dernières semaines, abordent encore très amoindris. Alfred Gomis et quatre autres joueurs seront absents.

Comme d’habitude, Julien Stéphan a démarré sa conférence de presse d’avant-match par un point sur le groupe. Une question vite évacuée, puisque le coach du Stade Rennais ne peut compter sur aucun retour depuis Krasnodar parmi les blessés et malades. Point positif toutefois, il n’a à déplorer aucun nouveau blessé. «Pas plus, pas moins. Pas de perte sur le match de Krasnodar, mais on n’a récupéré personne.»







Ainsi, Nayef Aguerd et Martin Terrier sont toujours malades. Ils se remettent après avoir été testés positifs au Covid-19. Une convalescence qui commence à durer puisque c’est le 3e match de suite que manquent ces deux titulaires en puissance.

Alfred Gomis qui s’est blessé lors du dernier entraînement avant Krasnodar sera toujours absent, remplacé par un Romain Salin qui a prolongé d’une saison ce vendredi.

Daniel Rugani n’a de son côté toujours pas repris l’entraînement. Serhou Guirassy, quant à lui, est absent pour plusieurs semaines, après son entorse de la cheville. Enfin, Jonas Martin n’en finit plus avec les pépins physiques et n’est toujours pas apte à rejouer.

Ouest France