Le Président de la République, Macky Sall, a rendu un hommage poignant à Pape Bouba Diop, dont la dépouille est arrivée ce vendredi à Dakar en provenance de Lens ou l’ancien footballeur est décédé dimanche dernier dès suite d’une longue maladie.

« La mort de Pape Bouba Diop constitue une perte énorme pour sa famille et pour le sport », a déclaré le président Macky Sall lors de l’hommage national rendu ce vendredi au défunt.







« De Rufisque, sa ville natale aux plus grands clubs européens, en passant par le Jaraaf de Dakar, Pape Bouba Diop s’est forgé une rage de vaincre. Il a eu un brillant parcours tel un soleil qui illumine tout sur son passage », a-t-il notamment dit dans des propos relayés par l’Agence de presse sénégalaise, à l’occasion de la cérémonie organisée à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass en l’honneur de Bouba Diop.

Cette cérémonie, il faut le rappeler, a enregistré la participation de nombreux officiels de la République sénégalaise, de la famille du défunt footballeur, de ses anciens coéquipiers et des membres de différentes organisations sportives.

Le président sénégalais s’est par ailleurs souvenu du but marqué par Pape Bouba Diop contre la France lors du Mondial 2002 en Corée du Sud et au Japon.

« Nous avons tous en mémoire ce fameux but, après une course époustouflante, Pape Bouba Diop marqua le tout premier but de l’histoire du Sénégal en Coupe du Monde de football. Face aux champions du monde en titre. Pape Bouba et ses coéquipiers nous offrirent ainsi la victoire qui plaça pour la postérité notre pays sur la planète football », a salué Macky Sall d’après qui ce but, ainsi que les deux autres marqués par le défunt, résument les qualités emblématiques, la hauteur, le courage, le sens du jeu la détermination et le patriotisme de cette génération.

« Tu nous comblés de joie, de bonheur et de fierté. Tu les as tous honorés. Tu as rempli ta mission sur terre. Nous te serons éternellement reconnaissants », a témoigné le président Sall.

Après les hommages de ce vendredi, Pape Bouba Diop sera inhumé à Rufisque samedi 5 décembre.

Cher Pape Bouba,

Te voilà arraché à notre affection à la fleur de l’âge. Nous aurions tout donné pour que tu vives encore longtemps, auprès de ta famille et de ta communauté. Hélas, le décret divin s’est accompli imparable. En bon croyant, tu t’y étais sûrement préparé. pic.twitter.com/nRFM6jTbyL — Macky Sall (@Macky_Sall) December 4, 2020

wiwsport.com