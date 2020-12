L’organisation de l’Afrobasket U18 de cette année a connu beaucoup de chamboulements dus aux forfaits de plusieurs équipes en raison du coronavirus. De ce fait, seules 7 équipes (4 en arçons et 3 en filles) participent à l’édition 2020 au Caire. Le sénégalais Lamine Badiane, Directeur de la communication à FIBA-Afrique se prononce sur l’organisation de cet événement continental.

« La situation est très difficile avec le coronavirus. C’était très compliqué d’organiser cet Afrobasket. Initialement, ça devait se dérouler en août 2020 en Guinée équatoriale pour les garçons et au Mali chez les filles. Mais, on a dû délocaliser, parce qu’il fallait trouver une nation capable d’accueillir les deux tournois, afin de nous épargner deux organisations en ces temps. L’Egypte nous a dépannés en se portant volontaire. Maintenant, il fallait s’attendre à tous ces forfaits. Même la presse est très peu représentée. C’est toujours mieux que d’annuler. Même avec deux équipes de chaque côté, on aurait fait cette compétition. Il faut comprendre que si on l’avait annulée, ce serait fini pour cette génération de U18. Ils n’auraient plus eu la chance de jouer dans cette catégorie. De plus, les finalistes de cette compétition sont qualifiées au Mondial U19. Il faut qu’on donne l’opportunité à nos représentants de jouer. La situation est la même partout dans le monde. On s’adapte au coronavirus. Heureusement que toutes les délégations ont été d’accord sur la formule de poule unique et les matchs en aller et retour chez les filles. Cela nous permet de jouer des matchs et c’est positif »







Avec Stades