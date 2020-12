« 15 millions, c’est une fortune, vraiment. Diak’s est un promoteur qui travaille. Je le considère comme un grand-frère. Je sais ce qu’il endure dans l’organisation de ses galas, pour faire plaisir aux amateurs et aux lutteurs. Il n’hésite pas à mettre la main dans la poche pour proposer de fortes mises. Pas plus que mercredi dernier, j’ai vu qu’il a casqué un pactole de quelque 120.000.000 FCFA en tant que promoteur. Il mérite dés lors d’être soutenu et accompagné. Voilà pourquoi c’est un plaisir pour moi de s’imposer dans ses galas. La lutte est mon métier. Quand, il a trouvé mon préparateur physique Cheikh en pleine brousse et l’a transporté jusque chez lui, ici à Thiaroye. Je lui en suis reconnaissant », réagit Reug Reug dans Record.







