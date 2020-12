Très régulier aux Galas du Golden Boy, l’extra-terrestre de Thiaroye a remporté un pactole de plus 15 millions du promoteur Diak’s entre 2014 et 2018.

Entre le promoteur Mamadou Diakhaté alias Diak’s et le lutteur Omar Kane dit Reug Reug, c’est véritablement une très longue histoire. Tellement vrai que le tout premier gala organisé par le promoteur, le vendredi 2 mai 2014, au stade Demba Diop, remporté par Reug Reug avec 3 millions.







En 2014-2015 remportera la mise de 1.200.000FCFA, arriva ensuite la saison 2015-2016 Reug Reug remporte deux galas dont les sommes respectives 1.200.00 (devant Franc) et 1.500.000 (Thiaka Faye). Mais il avait perdu de ce même Thiaka 750.000 le 15 novembre 2015 et face à Franc 1.350.000 FCFA le 4 avril 2016.

La saison suivante 2016-2017, le génie de Thiaroye avait encore survolé trois galas pour 1.900.000 FCFA, 1.200.000 FCFA et 1.200.000 FCFA et une chambre à coucher. Le futur adversaire de Gouye Gui réussira en 2017-2018 la même prouesse en remportant le même nombre de gala par le promoteur-architecte la somme de 1.440.000 FCFA en battant Mbaye Dione, Franc avec 1.440.000 FCFA et Moussa Ndiaye 1.440.000 FCFA.

A noter que tous ces galas ont eu lieu au stadium Iba Mar Diop, depuis 2018 à 2020 Reug Reug n’a pas eu la chance de participer à un seul des galas organisés par Diak’s.

Wiwsport.com avec Record