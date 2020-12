Depuis quelques mercatos maintenant le nom de Kalidou Koulibaly ne cesse d’être lié à un cador d’Europe. Tantôt Barcelone, tantôt le PSG, mais quel club pourrait tenter le coup lors des prochaines fenêtres ? Liverpool semble plus être dans l’urgence de s’offrir les services du colosse sénégalais.

Arrivé à Naples lors de l’été 2014 en provenance de Genk, Koulibaly a réussi à s’affirmer au panthéon des plus grands défenseurs d’Europe ces dernières saisons malgré les performances à demi-teintes de sa formation. désormais homme fort de l’équipe de Gattuso, le défenseur des Lions semble être lié du coeur avec le club partenopeo. Pas plus tard qu’une semaine le vice capitaine des vice-champions de la Série A affirmait sa fierté à enfiler le maillot de Naples.







Mais, malgré cette marque de loyauté envers le club qui l’a révélé, Kalidou Koulibaly pourrait être cédé, si un pris irréfutable se mettait sur la table de la direction des Azzuri. C’est ce qu’a laissé entendre plusieurs fois De Laurentiis. Mieux, avec les multiples offres déjà rejetées de plusieurs formations, les prétendants savent désormais à quoi s’attendre pour avoir KK dans son effectif. Lors du dernier mercato estival, les informations relayées laissaient croire qu’une offre de City avoisinant les 70 millions d’euros aurait été rejetée par De Laurentiis. Très idolâtré par les Tiffosi, le Sénégalais ne voulait pas forcer son destin et renouvelait son désir de continuer avec ses coéquipiers.

Pour le prochain mercato qui ouvrira ses portes le 4 janvier prochain, les réalités financières des clubs, notamment celui de Naples pourrait faire basculer le sort de Koulibaly. Car selon la Gazzetta Dello Sport, les Joueurs Azzuri et le staff notamment Gattuso n’auraient pas reçu de salaires depuis le début de la saison. Une situation dûe à la crise sanitaire de Covid-19. Irions-nous jusqu’à voir la direction céder son joyau pour moins que les offres précédentes ? Seul l’enthousiasme des clubs prétendants et les attentes de Naples pourront nous en dire plus.

Au vu de l’urgence des champions d’Angleterre à garnir leur charnière centrale dévaster par les blessures, Liverpool pourrait tenter le tout pour faire venir Koulibaly en janvier. Un scénario qui ne surprendra pas les supporters du club de la Mersey puisque Liverpool avait surpris son monde lorsqu’il gagnait le feuilleton Thiago Alcantara l’été dernier à coup de 30 millions d’euros. Pour pallier les absences de Gomez et de Virgil Van Dijk, Kalidou Koulibaly est de loin le candidat idéal. Si le site spécialisé Transfermarkt évalue Koulibaly à 65 millions d’euros, les Reds pourraient payer jusqu’à 70 millions d’euros pour s’acquérir le capitaine des Lions.

