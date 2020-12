Décédé ce dimanche dernier, Papa Bouba Diop est considéré comme l’une des légendes du football sénégalais de part sa participation mémorable à la Coupe du Monde 2002.

Dans le sillon du capitaine Aliou Cissé, Papa Bouba Diop a contribué avec ses coéquipiers, à donner de la joie à tout un pays. Leur épopée restera à jamais gravée dans la mémoire de tout Sénégalais. Premier et meilleur buteur du Sénégal en Coupe du Monde, Pape Bouba Diop incarnait des valeurs indélébiles ce qui a fait de lui un modèle pour les footballeurs sénégalais.







Et pour El Hadji Diouf, la dévolution et surtout le courage de Pape Bouba doivent être transmis aux générations futures du football sénégalais. Diouf invite ainsi l’actuel sélectionneur national à passer le message à ses poulains. « Aliou Cissé était notre capitaine et compère du milieu avec Pape Bouba. Aujourd’hui, il est à la tête de la sélection donc je pense qu’il est le mieux placé pour transmettre l’héritage et les valeurs de Bouba Diop à nos Lions », réclame Diouf dans son discours d’adieux au défunt.

