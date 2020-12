Avec la candidature de Me Augustin Senghor à la présidence de la Confédération africaine de football (CAF), le Sénégal sera encore en première ligne pour la conquête d’une grande instance africaine. Mais elle mettra la diplomatie sénégalaise à l’épreuve, trois ans seulement après l’échec du professeur Abdoulaye Bathily à la tête de la commission de l’Union africaine.

Mais si, pour le professeur Abdoulaye Sakho, spécialiste en droit et management du Sport, les deux candidatures poursuivent les mêmes objectifs d’occuper une station africaine, celle de Me Augustin Senghor est différente. Elle pourra, selon lui, aboutir à un meilleur résultat du fait qu’elle n’est pas seulement sénégalaise et ne prend pas en compte que des préoccupations nationalistes.