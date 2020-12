L’international Sénégalais, Amara Baby souhaite bénéficier davantage de temps de jeu à Kas Eupen.

Revenu d’une longue blessure, l’ancien joueur de Charleroi et de l’Antwerp revient petit à petit. « Je me sens bien et le rythme des rencontres revient. Je me donne à fond », a précisé l’ailier avant d’évoquer la concurrence et une place de titulaire. « Je travaille et prends mon mal en patience. J’espère être par la suite dans le onze de départ et j’essaie de performer sur le terrain dès que j’entre au jeu. On verra ce que cela donnera par la suite », a affirme Baby au micro de Walfoot, parcouru par wiwsport.com.







Après un partage au Standard de Liège (2-2) et une victoire contre le Sporting ce Charleroi (3-1), Eupen a concédé un match nul contre Malines (1-1) dans les deniers instants ce jeudi après-midi en match d’alignement. Eupen avait à coeur de d’enregistrer un deuxième succès de suite après la victoire contre le Sporting de Charleroi vendredi dernier (1-1). Mais les Pandas ont vu Malines égaliser dans les derniers instants de la rencontre.

« C’est très frustrant de partager l’enjeu ainsi dans le temps additionnel car nous perdons deux points. Nous voulions cette victoire et nous sommes déçus », a expliqué Amara Baby à l’issue de la rencontre. « Toutefois, Malines a bien poussé après la pause. Nous devions tuer le match et j’avais moi-même une occasion de le faire… Notre adversaire a ensuite eu des opportunités. Il va falloir parler entre nous et trouver des solutions pour ne plus encaisser en fin de partie », a expliqué le Sénégalais.

wiwsport.com avec walfoot