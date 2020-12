Il a vu le jour il y a 22 ans en Belgique, un pays où il a grandi et répété toutes ses gammes de footballeur. Aujourd’hui, Aboubakary Koité est un attaquant confirmé de l’élite belge sous les couleurs de Waasland Beveren. Le prometteur jeune joueur qui avait déclaré sa flamme à l’équipe nationale de Sénégal réitère sa décision. Il l’a fait savoir dans une interview avec nos confères du journal record.

« J’aimerai bien jouer pour le Sénégal, parce que c’est mon pays. Et je pense qu’il n’y a rien de plus grand pour un joueur que de porter les couleurs de son pays. Ce serait donc un honneur pour moi de représenter mon pays, le Sénégal. ça fait du bien de savoir que le peuple sénégalais me suit et s’intéresse à ce que je fais. C’est mon rêve de jouer en équipe nationale. Que les sénégalais me suivent, c’est top », exalté le jeune joueur.







Né en 1998 en Belgique de père mauritanien-malien Moussa Koïta et de mère sénégalaise, Aboubakary Koïta évolue au poste d’ailier gauche à Waasland-Beveren en Belgique. Doté d’un talent rare pour un jeune de sa trempe, l’attaquant est suivi de prés par le Mali. Cependant le joueur d’origine sénégalaise a tranché en faveur les lions de la Teranga.

Déjà auteur de quatre buts dont trois réalisations lors des deux dernières sorties de Waasland-Beveren. Koité a déjà fait mieux que sur l’ensemble de la saison dernière. Preuve que l’ancien ailier de Courtrai et de La Gantoise monte sérieusement en puissance.

wiwsport.com