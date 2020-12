Eléments essentiels du secteur offensif de Liverpool, Sadio Mané et Mohamed Salah tirent les Reds vers le haut.

Mais, plusieurs rumeurs sur les relations tendues entre les deux stars africaines ont été véhiculées. Dans les colonnes de Liverpool.co.uk, l’arrière gauche de Liverpool Andy Robertson a tout démenti.







« La relation [entre les joueurs de devant] en dehors du terrain est vraiment forte, et sur le terrain, le jeu de liaison est toujours bon. Mais ces joueurs sont aussi payés pour être égoïstes et nous avons besoin d’eux pour marquer des buts et prendre des risques dans le dernier tiers, et nous ajoutons [Diogo] Jota dans cette catégorie maintenant. Quand ils sont devant le but, nous attendons d’eux qu’ils tirent et marquent. Il y a eu certaines occasions où les gens ont dit que Bobby aurait pu passer, Sadio aurait pu passer ou Mo aurait pu passer, mais ces gars sont payés pour prendre des décisions en une fraction de seconde et marquer des buts pour nous », a-t-il déclaré.

wiwsport.com