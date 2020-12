Le Slavia Prague n’avait besoin que d’un match nul pour assurer sa qualification pour le prochain de la Ligue Europa, le Club Tchèque a fait beaucoup mieux en écrasant la modeste équipe de l’Hapoël Beer-Sheva. Cette victoire s’est dessinée dès la fin de la première période. Le Slavia menait déjà par 2 buts à 0 grâce à une tête rageuse d’Abdallah Sima (31e) et une réalisation de Nicolae Stanciu (35e).

Le deuxième but de Sima à la 85e minute suite à un magnifique travail de Peter Olayinka corsait l’addition et envoyait le Slavia (1er, 12 points) en seizième de finale de Ligue Europa.

Abdallah Sima a inscrit dans cette rencontre son troisième et quatrième but cette saison en C3.

90' | A dominating performance sends us to the @EuropaLeague knockout stages! 🤩👏#UEL #slahbs pic.twitter.com/rEd6DsGjXc

— SK Slavia Prague EN (@slavia_eng) December 3, 2020