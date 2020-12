Actuellement troisième de son groupe avec 5 points, le PAOK n’a pas le droit à l’erreur face à une équipe classée bon dernier avec un seul petit point, une défaite sur le terrain d’Omonia serait synonyme d’élimination. En cas de victoire, les Grecs devront croiser les mains en attendant le résultat entre Granada et le PSV.

Titulaire lors du dernier match de son club, Moussa Wagué a été de nouveau aligné par Pablo Garcia.

#Starting11 Our starting line up for the game against @OMONOIAfootball at GSP Stadium #OMOPAOK #UEL #PreGame @EuropaLeague Group Stage | Matchday 5 pic.twitter.com/zl4x8WthHh

— PAOK FC (@PAOK_FC) December 3, 2020