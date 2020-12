Abdallah est inarrêtable. Titulaire pour la réception de l’Hapoël Beer-Sheva, le jeune ailier sénégalais a ouvert le score pour le Slavia Prague 31e minute.

Suite à un centre Jan Kuchta, Abdallah Sima saute plus haut que tout le monde et sa tête fait mouche. Et il n’en reste pas là. Magnifiquement servi par Peter Olayinka à la 85e minute, Sima trompe parfaitement le gardien adverse. C’est son quatrième but lors de ses trois dernières rencontre en Europa League. Tout simplement inarrêtable, il vient d’inscrire son sixième but lors de ses 6 derniers matchs.







31' Slavia Prag 1-0 Hapoel Be'er Sheva ⚽ Abdallah Sima pic.twitter.com/JvvdUNidD1 — TurkFutbolTV (@TurkFutbolTV) December 3, 2020

31' | ABDALLAH SIMAAA! 💥 #UEL Honza Kuchta poslal skvělý centr z levé strany do vápna, kde našel nejvýše postaveného Abdallaha Simu, který se hlavou nemýlil! 🔴⚪️ 1:0 🟥⬜️ #slahbs pic.twitter.com/pKmIKdzeTM — SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) December 3, 2020

