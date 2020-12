L’Egypte a arraché sa victoire face à la Guinée dans un match serré de bout en bout.

Emmenés par Mohab Abdalatif (42 pts), les égyptiens, hôtes de la compétition, se sont battus jusqu’au bout face à des guinéens également le match en main par moments. Dans le dernier quart temps d’ailleurs, la Guinée est passée à côté de la victoire alors qu’elle menait au score et pouvait creuser l’écart. Les pertes de balles et possessions non concrétisées ont été fatales à Mambourou Mara (26 pts) et ses coéquipiers. Victoire des pharaons 68-60.







