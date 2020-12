La cinquième journée de la Ligue Europa se jouera ce jeudi soir et plusieurs Lions seront en lice pour assurer leur qualification à l’image de Naples de Kalidou Koulibaly, du Royal Antwerp de Abdoulaye Seck, du Slavia Prague de Abdallah Sima et du PAOK Salonique de Moussa Wagué.

La Ligue Europa va offrir ce soir 2 160 minutes de football à travers différentes pelouses d’Europe. Les Tchèques de Slavia Prague avec Abdallah Sima, recevront les Israéliens de l’Hapoël Beer Sheva. Leaders du groupe C avec 9 points, Sima et ses coéquipiers ont besoin d’un seul petit point pour assurer leur qualification. En cas de défaite face à Beer Sheva, victorieux à l’aller (3-1), les Tchèques devraient espérer une victoire de Leverkusen sur Nice pour être aux rendez-vous des 16es de finale. Ailleurs, Naples de Kalidou Koulibaly devra prendre sa revanche sur les Néerlandais de l’AZ Alkmaar (0-1 à l’aller à Naples), pour assurer leur qualification avant la dernière journée. Un nul, pourrait ne pas suffire aux Napolitains pour rejoindre les autres favoris de la compétitions déjà qualifiés comme Roma, Arsenal, Leicester et Hoffenheim.







Fulgurant dans cette campagne de Ligue Europa, le Royal Antwerp de Abdoulaye Seck reçoit ce jeudi soir Ludogorets debStéphane Badji (déjé éliminé) pour rejoindre le prochain tour. Avec le point du nul, les Belges pourront faire l’essentiel mais avec une victoire de Tottenham sur LASK. Toutefois, le défenseur sénégalais et ses coéquipiers, leaders du groupe J, devraient s’offrir une victoire pour se rendre la tâche facile lors de la dernière journée. L’autre joueur sénégalais qui pourrait maintenir ses chances de qualification avec sa formation est Moussa Wagué. Avec 5 points et en ballotage avec le PSV Eindhoven, les Grecs assurer la victoire ce soir face aux chypriotes de Omonia pour espérer décrocher le ticket des 16es au terme des phases de groupe. Autrement, PAOK devrait en même temps bénéficier d’un résultat positif des Espagnols de ce groupe E pour garder des espoirs de qualification.

Enfin, CSKA Sofia de Younousse Sankharé devrait jouer ce soir pour l’honneur. Dans une mauvaise posture dans le groupe A, Sofia n’a plus aucune chance de se qualifier pour le prochain tour à une journée de la fin des phases de poule.

Le programme du jour

Groupe A (21 h) : CFR Cluj (ROU) – CSKA Sofia (BUL) ; AS Rome (ITA) – Young Boys (SUI)

Groupe B (21 h) : Molde (NOR) – Dundalk (IRL) ; Arsenal (ENG) – Rapid Vienne (AUT)

Groupe C (21 h) : Nice (FRA) – Bayer Leverkusen (GER) ; Slavia Prague (CZE) – Hapoel Beer Sheva (ISR)

Groupe D (21 h) : Glasgow Rangers (SCO) – Standard Liège (BEL) ; Benfica (POR) – Lech Poznan (POL)

Groupe E (21 h) : Omonia Nicosie (CYP) – PAOK Salonique (GRE) ; Grenade (ESP) – PSV Eindhoven (NED)

Groupe F (21 h) : Real Sociedad (ESP) – Rijeka (CRO) ; AZ Alkmaar (NED) – Naples (ITA)

Groupe G (18 h 55) : Zarya Louhansk (UKR) – Leicester (ENG) ; AEK Athènes (GRE) – Sporting Braga (POR)

Groupe H (18 h 55) : Lille (FRA) – Sparta Prague (CZE) ; AC Milan (ITA) – Celtic (SCO)

Groupe I (18 h 55) : Sivasspor (TUR) – Villarreal (ESP) ; Qarabag (AZE) – Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Groupe J (18 h 55) : Anvers (BEL) – Ludogorets (BUL) ; Linz (AUT) – Tottenham (ENG)

Groupe K (18 h 55) : CSKA Moscou (RUS) – Wolfsberg (AUT) ; Feyenoord (NED) – Dinamo Zagreb (CRO)

Groupe L (18 h 55) : La Gantoise (BEL) – Slovan Liberec (CZE) ; Etoile rouge de Belgrade (SRB) – Hoffenheim (GER)

