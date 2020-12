C’est une excellente opération pour le PSG ce soir avec une victoire (1-3) à Manchester et une première place du groupe.

Quel soulagement pour les parisiens et leur coach Thomas Tuchel. En s’imposant à Manchester United, le PSG prend la tête du groupe et pourra se contenter d’un nul face à Istanbul la semaine prochaine pour valider la qualification.







Neymar avait ouvert le score à la sixième minute. Manchester égalise grâce à Rashfrod à la demi heure de jeu. A la 69ème Marquinhos marque en s’arrachant au seconde poteau. Dans la minute qui suit, Manchester est réduit à dix après l’expulsion logique de Fred.

Le PSG va s’offrir un troisième but grâce à Neymar et prend la première place grâce à une meilleure différence de but particulière. Manchester a perdu gros ce soir et jouera sa qualification face à Leipzig, le PSG aura lui besoin d’un nul au minimum.

