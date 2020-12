Frank Lampard qui a pu compter sur tout son groupe, notamment Edouard Mendy, a aligné un onze un peu surprenant avec la présence en défense centrale de Christensen, préféré à Thiago Silva. Edouard Mendy est tout de même titulaire dans les camps.

Le onze de Chelsea : Edouard Mendy – Azpilicueta, Rudiger, Christensen, Emerson – Jorginho, Kovacic, Hudson-Odoi – Havertz, Giroud, Pulisic

