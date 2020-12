Pied gauche, pied droit, tête et penalty. Cinq tirs, quatre buts. En s’imposant mercredi (4-0) à Séville grâce à un quadruplé d’Olivier Giroud, Chelsea s’est définitivement adjugé la première place du groupe E, celui de Rennes, que Krasnodar a battu (1-0) plus tôt dans la soirée dans la « finale » pour la qualification en seizièmes de Ligue Europa.

Edouard Mendy, titulaire dans cette rencontre, a de nouveau garder une feuille blanche. Le gardien a signé son neuvième clean-sheets en 12 apparitions avec le maillot des Blues.

Full-time: Sevilla 0-4 Chelsea! @_OlivierGiroud_ scores FOUR as the Blues finish top of Group E in the @ChampionsLeague! 🙌#SEVCHE pic.twitter.com/MxcffmXoWt

— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 2, 2020