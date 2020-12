L’İstanbul Başakşehir de Demba a été battu de très peu par le RB Leipzig, cet après-midi, dans le cadre de la 5e journée de Ligue des Champions. Le Club turc s’est incliné par 3 buts à 4.

S’il a gagné au stade Fatih-Terim, Leipzig s’est tout de même fait très, très peur. Alors qu’il menait 2-0 grâce à des buts de Poulsen (26e) et Mukiele (43e), puis 3-1 avec un nouveau but d’Olmo (66e), l’actuel dauphin du Bayern en Bundesliga a failli voir sa soirée tourner au cauchemar à cause d’un triplé d’Irfan Kahveci.







L’international turc, qui n’avait encore jamais marqué en Ligue des champions, a relancé le suspense à deux reprises en ramenant les siens à une longueur (45e+3, 72e), avant d’aller chercher l’égalisation d’une merveille de coup franc… à la 85e minute.

Leipzig paraissait alors sonné, et aurait pu baisser les bras en touchant une nouvelle fois les montants adverses à la 90e. Mais deux minutes plus tard, Sorloth a offert la victoire aux siens d’une surprenante frappe flottante, plein axe (4-3, 90e+2).

Avec cette défaite, le Basaksehir de Demba Ba est éliminé de toute compétition européenne.

wiwsport.com