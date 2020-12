Tombé sur la pelouse de Thiès, en finale de son « tournoi » devant l’équipe la supposée plus faible, le Sénégal manquera la prochaine Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans qui se jouera, sous son nez, en Mauritanie. Trois fois finaliste malheureux de cette compétition, la quatrième ne sera sans doute pas la bonne. Ils n’y seront tout simplement pas. Retour sur le bilan des Lionceaux en chiffres. 15 joueurs utilisés

Youssoupha Dabo a convoqué 30 joueurs différents pour prendre part à la campagne de qualification. Sur ces 30 joueurs, 15 ont pris part à, au moins, un match de l’équipe du Sénégal durant ce tournoi. Il s’agit de Boubacar Fall, Birane Diaw, Mouhamed Ndiaye, Ousmane Diao, Mamadou Lamine Camara, Libasse Gueye, Mohamed Ba, Samba Diallo, Alpha R. Diounkou, Dion Lopy, Abdou Seydi, Paul Bassene, Ahmed Mandefu Iba, Ibrahima Dramé et Malick Ndoye. Le reste, souvent renvoyé en tribune, n’ont donc pas pu fouler la pelouse du Stade Lat Dior.







Un 11 de départ « traditionnel »

Comme on ne change pas une équipe qui gagne, Youssoupha Dabo avait pratiquement le même onze de départ. Avec un schéma tactique en 4-3-3, l’équipe parvenait à presser l’adversaire de manière très agressive dès la perte du ballon. Afin de récupérer le ballon le plus vite possible. Boubacar Fall, l’un des joueurs les plus utilisés par Dabo, occupait les cages des Lionceaux. Mohamed Ndiaye et Ousmane Diao en défenseur. Alpha Diounkou et Birame Diaw sur les cotés. Mamadou Lamine Camara, Dion Lopy et Samba Diallo au milieu. L’attaque était composée également de Libasse Gueye, Abdou Seydi et Mouhamed Ba en pointe.

Meilleurs attaques

Les hommes de Youssoupha Dabo ont la meilleure attaque du tournoi à égalité avec la formation guinéenne. Ils ont secoué les filets de Lat Dior à 8 reprises. 27 buts, au total, ont été marqués durant cette compétition. La Mauritanie, pays hôte de la CAN U20 est la seule équipe a avoir jamais trouvé le chemin des filets.

Dion Lopy meilleur buteur !

Trois buts en quatre matchs, le joueur du Stade de Reims et capitaine des Lionceaux a brillé durant ce tournoi. Le Sénégalais est d’ailleurs premier exæquo au classement des meilleurs buteurs du Tournoi de l’UFOA-A, avec Abdourahamane Bah de la Guinée Conakry.

Boubacar Fall, portier numéro un

Le sociétaire de Guediawaye FC, a été plébiscité comme le meilleur gardien du tournoi. Malgré ses quatre buts encaissés, il a montré toute une classe durant la compétition. Très présent, Boubacar Fall a un grand avenir devant lui et dans les cages.

0 carton rouge

Les Lionceaux ont fait preuve de fair-play et de « propreté en défense ». Ils n’ont concédé aucun carton rouge durant ces quatre matches de qualification. Une performance remarquable défensivement et collectivement, malgré leur défaite en finale contre la Gambie.

