C’est une bonne nouvelle pour le joueur qui n’a pas été sélectionné lors de la draft 2020. Lamine Diane qui a réussi de belles années universitaires rejoint les 76ers de Philadelphie.

L’ailier fort a été deux fois Joueur de l’année Big West (2019 – 2020) et dans l’équipe type aussi. Il a été ultra-productif en deux saisons à Cal State Northridge, avec une moyenne de 25,6 points, 10,2 rebonds, 2,0 blocs et 1,7 interceptions cette saison. Parce qu’il n’était pas éligible sur le plan académique pour le semestre d’automne, il n’a joué que 19 matchs. Agé de 21 ans, il mesure 201 cm, 93 kg, avec de longues enjambées, une envergure de plus de 7 pieds avec des qualités techniques qui font de lui un défenseur professionnel polyvalent.







Les entraînements individuels des joueurs devraient commencer mardi, le président des opérations de basket-ball des Sixers, Daryl Morey, a salué sa dernière signature lundi soir. Le contrat de Lamine Diane avec les Sixers est un accord sur la pièce 10. Le premier match de pré-saison des Sixers aura lieu le 15 décembre contre les Celtics et la saison régulière de la NBA débutera le 22 décembre.

Les contrats de la pièce 10 sont des contrats d’un an non garanti qui peuvent s’accompagner d’un bonus allant jusqu’à 50000 $ pour rejoindre l’affilié de la G-League d’une équipe. Les Sixers aiment évidemment l’idée que Diane joue pour les Blue Coats du Delaware et l’entraîneur-chef Connor Johnson, bien que l’on ne sache pas encore quelle forme prendra la saison de G-League.

wiwsport.com