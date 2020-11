Le Sénégal a échoué sur la dernière marche du tournoi de l’UFOA/A, en étant battue en finale aux tirs au but par la Gambie, dimanche soir au Stade Lat Dior de Thiès. Une énorme désillusion pour des Lionceaux qui vont par la même occasion manquer la prochaine Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans. Le sélectionneur du Sénégal, Youssoupha Dabo en conférence de presse est revenu sur le match. L’analyse de ce match

« Un match compliqué malgré l’envie des garçons de vouloir se surpasser. Ça été à un moment très difficile, cela se comprend, on a quand même réussi à revenir deux fois au score parce que par rapport à l’organisation que nous avons mis en place si vous regarder bien sur le côté droit on a quasiment joué sans excentré dans un premier temps avec Abdou Seydi qui était tout le temps à l’intérieur, ça c’était voulu. C’était vraiment pour obliger leur latéral gauche de rentrer à l’intérieur et de libérer le couloir pour Alpha Dionkou. Je pense qu’on a réussi à le faire, malheureusement maintenant dans la disponibilité offensive Alpha l’a été moins. Je pense que dans l’analyse, on voulait vraiment utiliser cette zone pour les mettre en difficultés parce qu’on savait qu’il allait attendre notre équipe sur côté droit, c’est à dire notre côté gauche avec Birame et Libasse tout le monde sait c’est le côté qui marche le plus depuis le début de ce tournoi donc voilà, il fallait un peu de surprise dans l’animation. Je pense que dans l’animation on l’a réussi mais comme j’ai dit dans la disponibilité de Alpha, il était moins présent ça se comprend il était fatigué à un moment donné et blessé aux genoux donc il fallait le sortir. Bien sûr on est tombé aussi sur une équipe gambienne qui avait vraiment envie nous aussi on avait envie mais parfois l’envie seul ne suffit pas on s’est accroché jusqu’au bout voilà s’était notre cinquième finale avec cette génération en 2 ans je pense qu’on a fait qu’en même du bon boulot maintenant. Il faut avancer sur autre chose. »







Occasions manquées

« C’est comme le match d’avant-hier contre la Guinée Bissau on a loupé beaucoup d’occasions, on a en loupé moins, ce soir, mais on a quand même loupé des occasions franches qui auraient pu nous mettre à l’abri c’est la maladresse. Ces joueurs ils faut continuer à les encadrer, à les faire évoluer, à les faire progresser comme footballeurs comme hommes aussi. Bon, après moi je suis satisfait de mes joueurs, ils ont donné le meilleur d’eux mêmes. J’ai pas grand grand-chose à leurs reprochés après les occasions, ils vont en loupés en encore dans leurs carrières. Je pense que c’est pas ça le plus compliqué. C’est le football, y’a des choses que tu ne peux pas expliquer. »

Frustration de ne pas pouvoir participer à la prochaine CAN

« Lors du premier match contre la Sierra Leone on a vue une équipe poussive qui n’avait, qui ne rassurait pas trop mais voilà en quelques jours on a vue une équipe qui a vraiment progressé, des garçons qui par moment ont proposé en tout cas du jeu même si on est focalisé sur le résultat. Parfois, il faut vraiment qu’ils soient capable de proposer du football. C’est vrai que y’a la frustration de ne pas gagner ce trophée pour aller à la CAN, mais il auront d’autres opportunités pour jouer d’autres compétitions dans leurs carrières de footballeurs. Après moi, je pense que j’ai aussi beaucoup progressé avec ce groupe pendant deux ans que ce soit avec cela et avec les anciens mais ça va me servir dans le futur. »

