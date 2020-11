Pour une place en finale du tournoi qualificatif pour la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans, l’équipe nationale du Sénégal doit franchir l’obstacle Guinée Bissau en demi-finale.

Même si l’adversaire est abordable sur le papier, la prudence est de mise pour venir à bout des Djurtus Juniors qui ont glané 6 points dans le groupe B où logeaient également le Mali, la Guinée Conakry et la Mauritanie.







Interrogé, Yousssoupha Dabo, sélectionneur du Sénégal sais mieux que quiconque qu’il doit gagner à domicile. Il affirme que ses Lionceaux ont les qualités nécessaires pour remporter le match.

« Il n’y a pas de soucis particulier. Le groupe est opérationnel. On reste concentrés. Cela ne sera pas un match facile, une demi finale n’est jamais facile. Il y a quatre équipes présentes avec le même objectif. Plus on se rapproche de l’objectif final, plus cela devient serré. On est conscient du travail qui nous attend. Il faut qu’on se concentre sur le match. Les gosses on fait un large score, mais il ne faut pas s’enflammer. Il va falloir oublier le match contre la Gambie et se concentrer sur celui d’aujourd’hui. Nous avons les qualités pour gagner ce match contre la Guinée Bissau. Pour cela, il suffit de mettre en pratique ces qualités.»

wiwsport.com