Tenus en échec d’entrée (1-1) par les Leone Stars, les Lionceaux se sont rebiffés en venant à bout des scorpions de la Gambie (5-1), hier au stade Lat Dior de Thies, assurant ainsi leur qualification en demi-finales pour le tournoi qualificatif pour la CAN U20.

Youssoupha Dabo a salué la prestation de ses troupes contre les Gambiens : «Le fait de marquer très tôt dans le match nous a libérés. Ce n’est pas évident de revenir 48 heures et délivre un match Paris contre les Gambiens. C’était très compliqué contre la Sierra Leone, un match athlétique où mes gosses sont rentrés avec des crampes. On sait que 48 heures après un match on est toujours dans une récupération. Après, il fallait faire l’effort pour remporter ce match car on ne calcule pas notre qualification sur le résultat des autres. On a abordé le match de la meilleure manière en marquant très tôt. Jusqu’à la 28e minute, on avait des problèmes physiques. La Gambie avait la possession du ballon notre bloc équipe n’arrivait pas à avancer. C’était une période difficile, on n’arrivait pas à garder le ballon. J’ai dit aux gosses que dans les phases de récupérations, Il faut être capable de récupérer avec le ballon pas quand l’adversaire a le ballon. Parfois, ils prennent les choses à l’envers, mais cela se comprend, il faut être indulgent avec eux pour avancer. On a fait le match qu’on voulait faire avec beaucoup de verticalité, de longue phase de possession. Après 48 heures de match, Il fallait être intelligent dans la gestion du temps avec le ballon et cela, on a réussi bravo aux garçons. »







wiwsport.com