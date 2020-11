Débuts réussis pour les moins de 20 ans de la Guinée au tournoi UFOA A qualificatif pour la CAN 2021 en Mauritanie. Les coéquipiers de Momo Fanye Touré ont battu les mourabitounes au stade Lat-Dior de Thiès.

Il ne fallait pas être en retard dans ce duel entre Mauritaniens et Guinéens. L’ouverture du score intervient très rapidement sur une phase arrêtée. Un corner bien négocié par le Syli finit dans les pieds d’Abdourahmane Bah. Le jeune attaquant du CIK ouvre son pied et lance idéalement le match pour les siens (8′).







Dominatrice dans le jeu, la Guinée est l’équipe la plus dangereuse de la première période. Face à un bloc bas, les joueurs de Dian Bobo Baldé peinent à inscrire le but du break avant que la pause n’arrive. Ils peuvent néanmoins se satisfaire d’aller aux citrons avec l’avantage au score.

Le repos fait du bien aux mourabitounes. Dès le retour, les mauritaniens montrent des signes encourageants et pressent haut. A la 50e minute, Elmamy tient le ballon de l’égalisation mais son tir est repoussé par le gardien. Les assauts se multiplient sur les buts d’un syli junior qui a des difficultés à construire de derrière. Les U20 guinéens optent pour le jeu long et attaquent la profondeur. Ils se montrent également dangereux sur coup de pied arrêtés à l’image d’une tête rageuse qui frôle le montant (59′). Momo Fanyé Touré dévie pour sa part de la tête et lance Abdourahmane qui se retrouve en position de tir face au gardien. Malheureusement, sa frappe va tout droit sur le portier (66′).

La Guinée aura souffert en seconde période mais elle parvient à tenir son score. L’avantage d’un but ne changera pas et le syli junior s’impose 1-0. Ce succès offre à Dian Bobo et ses joueurs trois points et les place à la deuxième positions du groupe B derrière la Guinée Bissau victorieuse sur tapis vert face au Mali. La sélection guinéenne des moins de 20 ans affrontera les aiglons du Mali lundi 23 novembre.

FOOT 224