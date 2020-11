Tenir tête le Sénégal, pays hôte de tournoi qualificatif pour la CAN U20 en Mauritanie n’est pas une chose simple. Selon Abu Kamara, le sélectionneur de la Sierra Leone qui a fait match nul (1-1) contre les Lionceaux au stade Lat Dior de Thies ce vendredi, dans le cadre de la première journée de la poule A. Le technicien se réjouit de la bonne prestation des siens et le résultat qu’il juge positif.

« C’était un match très difficile pour nous. Parce que ce n’est jamais facile de jouer contre cette équipe du Sénégal. Elle très bonne. Surtout à domicile. C’était très compliqué. Mais Dieu merci, on a pu les contenir pour obtenir un résultat nul, qui est positif pour nous. »







Nous sommes arrivés au Sénégal très fatigué

« Je peux vous dire qu’au début j’étais très déçu de la prestation de mes joueurs, du résultat. Mais après analyse je me rend compte que ce n’est pas une mauvaise chose. Parce que tout simplement l’équipe a voyagé et arrivé qu’hier. Nous sommes arrivés très fatigué. Vous avez même dû le voir sur terrain. Mes joueurs étaient fatigués. Et parmi eux, il y en a un que j’ai dû faire sortir parce qu’il était fatigué alors que c’est un de nos meilleurs joueurs. Quand il est bon notre équipe est forcément bonne et cela s’est vu après sa sortie. »

sur l’arbitrage

« Par contre le voudrais attirer votre attention sur une chose très importante, vis à vis des arbitres. Je pense qu’ils doivent profiter de cette compétition pour faire progresser les jeunes en les faisant avancer. Ce n’est bon pour un arbitre de mettre la pression sur les jeunes. Je lance un appel solennel, qu’ils contribuent à faire grandir nos joueurs en les arbitrant correctement ».

