Dominateur tout au long du match contre la Sierra Leone comptant pour la première journée du tournoi qualificatif pour la CAN U20, le Sénégal s’est finalement contenté d’un nul (1-1) contre les hommes de Abu Kamara ce vendredi au stade Lat Dior de Thies.

Un résultat pas satisfaisant d'après Youssoupha Dabo. Toutefois, le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans espère se racheter ce dimanche face à la Gambie.







« Ça était un match difficile. En face on avait l’équipe Sierra Léonais très bien organisée. Au départ qu’on voyait qu’ils avaient le même système que nous avec un milieu à trois en jouant une sentinelle et deux relayeurs. Mais c’est une équipe qui ne sortait pas beaucoup pour venir nous chercher. Après il fallait mettre cette variante de basculer en 3-4-3 pour justement étirer cette équipe sur la largeur. On l’a réussi mais je pense qu’on était parfois trop dans la précipitation. On voulait trop aller en ne respectant pas les circuits nécessaires. Et l’adversaire est en bloc bas, il faut surtout éviter de partir dans la profondeur parce qu’il y en a pas. À l’intérieur du jeu comme je l’ai dit aux garçons , il fallait juste insister sur le jeu au sol. Maintenant si on arrive à les fixer sur un côté. Le renversement va se faire sur du jeu long, forcément en l’air. Un moment on a réussi surtout avec Birame (Diaw) qui était très disponible. Mais je pense qu’à un moment, sur le plan athlétique on était très en difficulté avec beaucoup de joueurs qui manquaient de rythme. C’est normal, il y a eu un long arrêt mais ce n’est pas une excuse. Il faut se remobiliser garder les choses positives parce qu’il y en a eu quand même et repartir pour bien aborder le deuxième match dimanche contre la Gambie. »

Les difficultés face à une équipe en bloc bas

« En première mi-temps on n’a pas trop osé et surtout sur les frappes lointaines. On avait vraiment les opportunités de le faire. Le but, c’est ce qu’on a fait. Déclencher une frappe après on suit le deuxième ballon, on aurait pu le faire un premier mi-temps. Mais ils ont voulu, que je pense, trop insister à te rentrer dans la surface adverse. Alors que quand on est en bloc bas comme je l’ai dit. L’arme fatale c’est les frappe de loin pour détourner le bloc. Ils sont des jeunes en formation, il ne faut pas non plus exagérer sur certaines analyses. En deuxième mi-temps forcément on a dépensé beaucoup d’énergie. Plus qu’on est fatigué, moins on est concentré sur les gestes techniques donc normal de retrouver beaucoup de déchets. Mais Il n’y a pas de problème. Il faut garder les choses positives et avancer. »

Sur la blessure du numero 10 de l’équipe, Ibrahima Dramé remplacé par Malick Ndoye !

« Y’a beaucoup de joueurs qui sont là moi je ne me focalise pas sur un seul joueur. Il est apte il joue, il n’est pas apte il ne joue pas. Maintenant il a été blessé, je l’ai remplacé par Malick NDOYE. Qui faisait son baptême de feu à ce niveau. C’est un tout jeune garçon qui vient de démarrer à ce niveau voilà donc il faut être indulgent avec lui. Bien sûr il peut faire beaucoup plus que ça parce qu’on le connaît. Il n’était pas à la hauteur ce soir parce que, peut-être que il a été un peu paralysé par l’enjeu. Mais c’est un bon joueur. Et je pense que dans le futur on verra de quoi il est capable de faire. »

