Dian Bobo Baldé, sélectionneur de l’équipe des U20 de Guinée a publié mercredi la liste des joueurs retenus pour le tournoi zonal qualificatif de la prochaine CAN U20. Alghassimou Bah ne figure pas sur la liste des 28 joueurs retenus par l’ancien international guinéen. En conférence de presse, le technicien du Syli Junior a donné les raisons de son absence.

Composé en grande partie par des joueurs évoluant en Guinée, le groupe du syli junior ne compte que cinq professionnels. Il s’agit de Momo Fanyé Touré (Fremad Amager/Danemark), Pierre Zaidan (Nîmes Olympique/France), Sékou Tidiani Bangoura (Basaksehir/Turquie), Alya Touré (Basaksehir/Turquie) et Ibrahima Sory Bérété (PSV Eindhoven/Pays-Bas).







Alghassimou Bah, capitaine de l’équipe U20 est mis à l’écart pour cette compétition. Lui qui a inscrit le premier but au stade Général Lansana Conté à l’occasion du tournoi UFOA organisé à Conakry en fin d’année 2019, est forfait en raison d’une blessure. « Il était dans la liste des 30 joueurs qui a été communiqué à la fédération (…) Ensuite, il y a eu quelques complications concernant sa situation sur le point de vue médical. On m’a communiqué l’information pour me dire qu’il doit passer des examens parce qu’il a une douleur. Par rapport à cela, il est donc sorti du côté sportif (…) D’après ce que dit le médecin, pour l’instant il n’est pas apte pour l’instant à faire la compétition d’après les analyses et les examens médicaux qu’il aurait subis. Donc du coup j’ai respecté la décision médicale. Du coup j’ai pris les joueurs qui étaient disponibles », justifie Dian Bobo Baldé en conférence de presse.

Foot 224