L’équipe de Guinée des U20 prendra part au tournoi de qualification de la zone ouest A prévu à Thiès (20 au 29 novembre) avec 28 joueurs, dont cinq expatriés, rapportent, APS.

L’ancien défenseur international Dianbobo Baldé, sélectionneur guinéen, a fait appel à Momo Fanyé Touré (Fremad Amager, Danemark), Pierre Zaidan (Nîmes, France), Ibrahima Sory Bérété (PSV Eindhoven, Pays-Bas), Sékou Tidiani Bangoura et Alya Touré (Basaksehir, Turquie). La Guinée évoluera dans le groupe B, en compagnie du Mali, de la Mauritanie et de la Guinée. La poule A regroupe le Sénégal, la Sierra Leone et la Gambie. Le tournoi démarre ce vendredi par un match Sénégal-Sierra Leone.







wiwsport.com