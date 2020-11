La Confédération africaine de football va élire un nouveau président le 12 mars prochain. L’Afrique de l’ouest compte 3 candidats à cette élection. Si l’un des trois est élu, il sera le premier président issu de la zone ouest à diriger l’instance continentale.

Les chances de voir Ahmad Ahmad se réélire se réduisent de jour en jour. Le malgache fait l’objet d’une enquête pour plusieurs violations du code d’éthique de la FIFA. Il risque une longue suspension si les accusations sont avérées, le verdict sera connu le 30 novembre.







Ainsi, Augustin Senghor membre du comité exécutif de la CAF devient le candidat idéal pour les pro Ahmad et pour la continuité, la stabilité de l’instance. il aurait selon lui l’expérience nécessaire pour diriger la nouvelle ère CAF contrairement à son adversaire sud africain. Face à la presse, Senghor se dit inquiet pour Patrice Motsepe qui ne serait réputé que par ses milliards. Toutefois, il salue le travail remarquable fait avec le club Mamelodi Sundowns.

« Il n’est pas très connu dans les instances du football africain. Danny Jordan nous est plus familier. On répéte tout le temps qu’il est milliardaire et cela ne suffit pas. On respecte sa candidature et sa réussite dans son pays mais il n’a pas d’expérience dans le management des instances et la prise de décision au plus haut sommet » a t’il déclaré face à la presse, hier.

Sa volonté serait de réunir les 16 fédérations en Afrique de l’ouest pour une seule candidature. Ainsi, il lance un appelle aux deux autres candidats pour faire de lui le prochain président.

« L’Afrique de l’ouest sont les plus réputés en terme de bons résultats dans toutes les catégories mais n’ont jamais dirigé la CAF. Je soutenais Jacques Anouma quand il s’est présenté face à Hayatou. J’ai partagé dans le passé cette lutte avec lui. Ahmad Yahya est un frère et on a de bons rapports. Nous sommes en compétition mais ne fermons pas la porte au dialogue »

