L’équipe du Sénégal des moins de 20 ans (U20) a trouvé des solutions à ses problèmes et va exploiter ses atouts lors du tournoi de qualification à la CAN de la catégorie, qui va démarrer vendredi à Thiès (ouest), a assuré son entraîneur, Youssouph Dabo.

‘’Nous avons travaillé pour trouver des solutions à nos problèmes’’, a expliqué Dabo, qui a fait appel quatre expatriés pour cette compétition, qui va se jouer jusqu’au 29 novembre.

A l’exception de l’attaquant de Lille (France), Ibrahima Mandefu, les expatriés, Dion Lopy (Reims, France), Ibrahima Dramé (LASK, Autriche) et Alpha Dionkou (Manchester City, Angleterre), ont pris part à la Coupe du monde des U20, en juin 2019, en Pologne.

‘’Le groupe travaille pour le titre de champion, la seule option intéressante pour nous. Toutes les équipes présentes au tournoi auront cet objectif’’, a dit Youssouph Dabo, espérant que, pour cette raison, le niveau de la compétition sera ‘’très élevé’’. ‘’Il faudra avoir de la ressource à cause des matchs rapprochés.’’

Seul le vainqueur du tournoi prendra part à la phase finale de la CAN. Après le match d’ouverture, qu’il va jouer contre la Sierra Leone, le Sénégal va rencontrer la Gambie, deux jours plus tard. Le second groupe du tournoi est constitué par la Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali, champion d’Afrique, et la Mauritanie.

