En marge de la rencontre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2020, disputée dimanche à Bissau entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, le ministre des Sports Bissau-guinéen, Florentino Fernando Dias, retient qu’avec Édouard Mendy, les Djurtus n’auraient pas perdu contre les Lions.

« Malheureusement, il a fait deux matchs avec les Djurtus. Maintenant qu’il est dans l’autre camp, c’est son choix. Il y’a plusieurs joueurs qui sont dans cette situation, ils détiennent plusieurs nationalités et sont libres de faire leur choix. C’est dommage, c’est notre fils et, s’il était toujours avec nous, nous n’allions pas perdre ce match contre le Sénégal (avec un petit sourire). C’est un excellent gardien, on a vu comment il a sauvé le Sénégal. Il est bon, mais notre gardien de but Jolnas Mendes, qui est en Afrique du Sud, fait aussi un bon travail. Il s’est défendu contre les sénégalais » a expliqué Florentino Fernando Dias dans les colonnes de Stades.







