Quatre footballeurs expatriés ont été appelés dans le groupe du Sénégal devant prendre part au tournoi de qualification (20 au 29 novembre) à la prochaine édition de la CAN U20.

‘’Nous pourrons compter sur Dion Lopy (Reims, France), Alpha Diounkou (Manchester City, Angleterre), Ibrahima Dramé (LASK, Autriche) et l’attaquant Ibrahima Mandefu, qui évolue à Lille (France)’’, a précisé le technicien dans un entretien téléphonique. Les trois premiers cités faisaient partie de la sélection U20, quart de finaliste de l’édition 2019 de la coupe du monde U20 jouée en Pologne.







Le tournoi de qualification à la prochaine édition de la CAN U20 est prévu du 20 au 29 novembre à Thiès. En raison de la Covid-19, la Confédération africaine de football (CAF) a permis aux sélections de pouvoir disposer d’une trentaine de joueurs dans leur groupe de performance. Le Sénégal démarre la compétition contre la Sierra Leone, ce vendredi, avant d’affronter la Gambie, son autre adversaire dans le groupe.

Le groupe B regroupe le Mali, le champion d’Afrique en titre, la Guinée, la Guinée Bissau et la Mauritanie. Le Cap Vert et le Liberia, membres de la zone ouest A ont déclaré forfait pour cette compétition qui, après la phase de poules, jouera des demi-finales et ensuite la finale. L’équipe vainqueur du tournoi représentera la zone ouest A à la phase finale de la CAN prévue en mars prochain en Mauritanie.

APS