L’ancien directeur technique national et sélectionneur des Lions, Amasatou Fall a fait le bilan de la dernière sortie de l’équipe nationale contre la Guinée Bissau dans les colonnes du journal l’observateur.

Le technicien est visiblement content de la prestation du milieu sénégalais, Franck Kanouté qui honorait sa première titularisation avec la sélection sénégalaise. Selon Amasatou Fall, le joueur du cercle de Bruges est bien placé pour s’imposer dans l’effectif d’Aliou Cissè.







« J’ai découvert un joueur qui m’a donné énormément de satisfaction : Franck Kanouté. Pour sa première sélection, il a révélé des capacités de jeu court et de jeu long et joué la sentinelle. C’est une joueur très intéressant dans l’entrejeu. Il été meilleur que Salif Sané parce qu’il est plus mobile, peut jouer dans espaces réduits, mais également avec des transversales de 20 à 30 mètres. A son poste c’est l’avenir de l’équipe nationale.»

