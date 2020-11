Sa candidature serait même validé par le président de la CAF! Alors qu’il avait dit ne jamais se présenter si Ahmad Ahmad se veut candidat à sa succession. Augustin Senghor explique sa décision finale d’aller en élection face à son président.

Cette décision fait suite donc à une concertation avec ses collègues avec la CAF et le président sortant. « Il y’a une procédure qui est pendante dans la commission d’éthique de la FIFA et qui concerne notre président en activité (Ahmad Ahmad). Après échange et concertation avec les membres du comité éxecutif, avec le président Ahmad lui même , il s’est avéré nécessaire de prendre le minimum de précautions face à des risques » explique celui qui est par ailleurs membre du comité d’urgence de la CAF. Ainsi, il serait le digne successeur d’Ahmad d’Ahmad si ce dernier serait contraint de sortir de la course.







Sa candidature serait donc dans l’idée de rester dans la continuité du redressement de la CAF et ses acquis notés ces dernières années selon Senghor qui est désigné ainsi comme « l’homme de la situation »!

