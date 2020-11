Après avoir été forcé de dormir sur le sol à l’aéroport par les autorités gambiennes pendant 6 heures la nuit dernière, le Gabon vient de s’incliner 2-1 face à la Gambie.

Mauvaise opération de Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipers. Dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2022, les Panthères se sont inclinées 2-1 face aux Scorpions, cet après-midi à Banjul. Tout avait pourtant bien commencé pour les hommes de Patrice Neveu, qui ont réalisé une première mi-temps de haute volée avant d’être cueilli à froid au début de la seconde.







Sur une erreur d’Anthony Mfa Mezui, la Gambie va inscrire le premier but du match à la 49e minute par l’intermédiaire de Modou Barrow. Malgré leurs efforts et nombreuses tentatives, les Gabonais ne parviendront pas à revenir au score. Bien au contraire, ils vont concéder un second but sur un contre meurtrier conclu par le même Modou Barrow (79e). Les Panthères vont parvenir à réduire le score 10 minutes plus tard, sur une tête rageuse de Bruno Ecuele Manga.

Mais la révolte est intervenue bien trop tardivement. 2-1 score final. Belle opération des Scorpions qui, avec leur victoire, reviennent à hauteur de leurs adversaires en tête du Groupe D avec 7 points. Les Panthères quant à elles, ont raté une occasion en or de décrocher leur qualification pour la Can 2022 dès cette 4e journée des éliminatoires. Il faudra donc batailler jusqu’à l’ultime journée pour espérer se rendre au Cameroun.

Dans le meme Groupe, l’Angola et la RD Congo, qui s’affrontent demain, sont classées respectivement 4e (1 point) et 3e (3 points).

wiwsport.com