L’ancien joueur de football de l’équipe nationale nigériane Christian Obodo a été enlevé dans l’Etat du Delta, riche en pétrole, a déclaré la police lundi.

Obodo, 36 ans, a été arrêté par des inconnus armés dimanche dans la ville de Warri, au sud du pays, a déclaré à l’AFP le porte-parole de la police Onome Onowakpoyeya.« La police est sur une piste en vue de son sauvetage« , a déclaré Onowakpoyeya, mais « aucun contact n’a été établi avec les ravisseurs ».







Les enlèvements contre rançon par des gangs criminels sont fréquents dans le pays le plus peuplé d’Afrique, en particulier dans la région pétrolière du Delta. Obodo a déjà été enlevé dans la même région en 2012, et secouru le lendemain lors d’une descente de police. Ses ravisseurs avaient alors exigé une rançon d’environ 188.000 dollars (149.000 euros). Passé par Pérouse, la Fiorentina et l’Udinese en début de carrière, l’ancien milieu de terrain a achevé celle-ci en 2017 après une dernière pige en Grèce, à l’Apollon Smyrnis.

