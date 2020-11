Sadio Mané, au regard de ses dernières prestations en équipe nationale, est devenu un leader par l’exemple, sans avoir le charisme d’un Jules Bocandé ou le bagout d’un El Hadj Diouf.

L’attaquant sénégalais de Liverpool, buteur et passeur décisif mercredi dernier contre la Guinée Bissau (2-0), a récidivé dimanche contre la même sélection en marquant le but de la victoire synonyme de qualification du Sénégal à l’édition 2022 de la Coupe d’Afrique des nations (CAN).